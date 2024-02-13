الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. نادي أراو السويسري يضم عمرو خالد بيبو حتى نهاية الموسم

عمرو خالد بيبو
عمرو خالد بيبو

أعلن نادي أراو السويسري اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الأهلي الشاب عمرو خالد بيبو بعقد حتى نهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ 18 عامًا هو نجل خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي، وواحد من أبرز المواهب الشابة في قطاع الشباب بالنادي المصري.

وكان عمرو خالد بيبو من فريق 2005 الذي يلعب في بطولة الجمهورية، والذي فاز يوم الثلاثاء على الزمالك في قمة البطولة.

كتب النادي السويسري عبر موقعه الرسمي: "تعاقد نادي أراو مع اللاعب المهاجم عمرو خالد من بطل الدوري المصري النادي الأهلي للنصف الثاني الحالي من الموسم".

وأضاف: لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا هو جزء من فريق الشباب بالأهلي، لكنه تدرب مؤخرًا مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وقال الساد زفيروتيك، المدير الرياضي للنادي السويسري في تصريحات للموقع الرسمي: "عمرو خالد موهبة شابة صاعدة ولديها الكثير من الإمكانات، يمكن استخدامه في مراكز مختلفة في الهجوم وقد أبهرنا بسرعته ومهاراته الفنية".

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