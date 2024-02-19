الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

انتظام تاو ووسام وكوكا في تدريبات الأهلى استعدادًا لـ"ميدياما"

بيرسي تاو ووسام أبو
بيرسي تاو ووسام أبو علي في مران الأهلي

 استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.

وألقى مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو على اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد وفي إطار التحضيرات لمواجهة فريق ميدياما الغاني المقبلة.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات متنوعة على هامش المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وواصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في «الجيم» بعد جراحة الكتف التي خضع لها مؤخرًا.

انتظام تاو ووسام وكوكا في التدريبات الجماعية

وانتظم بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم وسام أبو علي، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء البرنامج التدريبي الذي خاضه الفترة الماضية.

كما انتظم أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة الأنكل التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات مؤخرًا. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغاني في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الجمعة المقبل.

وسام أبوعلي بيرسى تاو أحمد نبيل كوكا مران الأهلي ميدياما الغاني

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