الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستأنف تدريباته اليوم والجهاز الطبى يطمئن على بيرسى تاو

بيرسي تاو
بيرسي تاو

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء فى إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مارسيل كولرالمدير الفنى للأهلي قد منح لاعبى الفريق راحة أمس الإثنين من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم قبل السفر إلى الجزائر بـ24 ساعة.

من جانبه يخضع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لفحوصات طبية شاملة بعد شكواه من إجهاد عضلي بعد انتهاء مشاركة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2023 لحسم موقفه من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويطمئن الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله على الثنائي، المالي أليو ديانج والتونسي محمد الضاوي “كريستو”، اللذين اشتكيا من الإصابة في الركبة والعضلة الخلفية خلال التقسيمة التي خاضها الفريق موخرًا.

ويغيب كريستو عن مواجهة بطل الجزائر بعد إصابته بشد في الخلفية، إذ يغيب أسبوع عن المباريات وينفذ برنامجه العلاجي خلال الأيام القادمة.

الأهلي يطير غداً إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

وتطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى الجزائر ظهر غد الأربعاء، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الجمعه المقبل.

وحرص الجارحي على عقد جلسه مع خالد بيبو مدير الكرة لترتيب كافة الأمور المتعلقة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب قبل خوض اللقاء المرتقب أمام بطل الجزائر.

فيما واصل وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء برنامج التأهيل الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية.
وأدى اللاعب فقرات علاجية في الجيم، قبل استكمال الفقرات بالجري حول الملعب وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله وعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

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