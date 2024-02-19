عرض أشعة ديانج على الخبير النمساوى لتحديد موقفه من التدخل الجراحى

استقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سفر أليو ديانج لاعب الفريق إلى النمسا لإجراء عملية جراحية في الركبة تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي سبق وأجرى العملية الجراحية لأكرم توفيق وكريم فؤاد.

وأرسل الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله الأشعة الخاصة بأليو ديانج إلى أحد الخبراء الألمان للاطلاع عليها وتحديد موقف اللاعب من السفر للخارج أو تنفيذ برنامج علاجي وعدم الحاجة إلى التدخل الجراحي.

وتأكد غياب ديانج عن مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني المحدد لها الجمعة المقبل 23 فبراير وأيضا أمام يانج أفريكانز التنزاني في أول مارس ونهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والذي سيقام في السعودية بسبب الإصابة.

وكشف مصدر مسؤول أن سفر المالي أليو ديانج إلى النمسا نظرًا لوجود عظمة زائدة في الركبة، الأمر الذي دفع إدارة القلعة الحمراء للموافقة على سفره للخضوع لجراحة عاجلة من أجل التخلص منها بصورة نهائية.

إصابة الركبة حرمت اليوديانج من المشاركة مع مالي أساسيا

وأكد المصدر أن المالي أليو ديانج اشتكى كثيرًا في الفترة الأخيرة من ركبته عنده شكة في ركبته والتي ظهرت بقوة في لقاء سموحة الودي التي تعرض للصدام مع لاعب المنافس وتسببت في ابتعاده عن رحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

يعاني ديانج من آلام في الركبة من فترة طويلة تسببت في ابتعاده عن المشاركة بصورة أساسية مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار وأيضا السفرمع بعثة الفريق إلى الجزائر لمواجهة فريق شباب بلوزداد في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا التي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية والمؤجل من ‏الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

التعادل السلبي رفع رصيد الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى 6 نقاط، حافظ بها على صدارته للمجموعة الرابعة، التي تضم معه فرق شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني.‏

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الإثنين بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات عقب العودة من الجزائر إثر التعادل مع فريق شباب بلوزداد.