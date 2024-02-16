مصدر طبى بالأهلى: الأشعة ستحدد الموقف النهائى لـ ديانج بعد إصابته فى الركبة

كشف مصدر طبي بالأهلي عن تفاصيل إصابة المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول، التي غاب بسببها عن رحلة الجزائر.

وأكد المصدر أن المالي أليو ديانج اشتكى كثيرًا في الفترة الأخيرة من ركبته خاصة في لقاء سموحة الودي حيث تعرض للصدام مع لاعب المنافس.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أصيب بالتهابات شديدة في الغضروف بسبب تأجيل العملية الموسم الماضي، وأثرت بالسلب على مشاركته في بعض المباريات وكانت من أسباب ابتعاده عن المشاركة.

وأوضح المصدر أن طبيب الأهلي طلب من اللاعب إجراء أكثر من أشعة لتحديد الموقف النهائي بعد اختلاف الآراء بين الأطباء، حيث إن بعضهم يرون أن هذه الإصابة تحتاج إلى عملية جراحية خفيفة تتمثل في تنظيف الركبة، ومدة العلاج المتوقعة ستصل إلى شهر ونصف، بينما يطلب البعض الآخر تأجيل اتخاذ قرار بشأن إجراء العملية الجراحية في الوقت الحالي حتى بعد متابعة تقارير الأشعة، خاصةً أن الأمور لا تشكل أي خطورة على اللاعب.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، طلب من الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق، تقريرًا شاملًا عن إصابة اللاعب من أجل معرفة فترة غيابه أو جاهزيته للفترة المقبلة.

موعد تحرك الأهلي لملعب مباراة شباب بلوزداد

ويغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فندق الإقامة بالعاصمة الجزائرية عقب المحاضرة الفنية التي تبدأ في السادسة والربع من مساء اليوم، متوجهًا إلى ملعب ٥ جويلية لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يؤدي مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة ظهر اليوم؛ استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، وتضم كلًّا من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.