نكشف أسباب تهديد كولر باستبعاد بعض لاعبى الأهلى من التشكيل الأساسى

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على عقد جلسة ساخنة مع لاعبي الفريق قبل الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني للحديث عن التعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن كولر وجه لومًا شديدًا للاعبيه داخل غرفة الملابس، مؤكدًا لهم أنه باستثناء مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية فإن باقي اللاعبين لم يظهروا بمستواهم.

وحذر كولر من تكرار سيناريو الشكل الذى ظهر عليه اللاعبون، فى الفترة المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات المتتالي وإهدار النقاط السهلة والتفريط في الصدارة.

وهدد المدير الفني لاعبيه ليس بتوقيع عقوبات مالية فقط، ولكن بالاستبعاد من التشكيلة الأساسية، خاصة أن الفترة المقبلة تشمل العديد من المنافسات والبطولات سواء المحلية أو القارية.

كوكا غير جاهز طبيًا وكولر يحسم مشاركته

من ناحية أخرى، خرج أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في رحلة غانا لمواجهة ميدياما الغاني بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعب، وطالبه بنسيان أحداث وفاة والده بعد تأثر حالته النفسية مؤخرًا.

وأكد مصدر داخل الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب غير جاهز طبيًا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة ميدياما الغاني، وسيتم تجهيزه لمباراة يانج أفريكانز التنزاني المقرر لها مطلع مارس المقبل في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر أن كولر فضل إراحة اللاعب والحصول على أكبر قدر من التأهيل حتى يضمن عودته بشكل طبيعي وعدم تكرار الإصابات مرة أخرى.

انتظام تاو ووسام وكوكا في التدريبات الجماعية

وكان بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، انتظم في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح أمس الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم وسام أبوعلي، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء البرنامج التدريبي الذي خاضه الفترة الماضية.

كما انتظم أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة الأنكل التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغاني في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الجمعة المقبل.