الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز

رياضة

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، سفر البعثة إلى غانا يوم الأربعاء المقبل؛ لمواجهة ميدياما في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفضل كولر أن يؤدي الفريق مرانًا واحدًا على ملعب؛ لتفادي الرطوبة وتأثر اللاعبين بالإجواء قبل اللقاء المرتقب من أجل حجز تذكرة الصعود إلى دور الثمانية. 

 كما قررمارسيل كولر اصطحاب طباخ مع بعثة الفريق إلى غانا من أجل تجهيز التغذية المناسبة للاعبين، وتفادي أزمة منتخب مصر في أمم إفريقيا بكوت ديفوار، بعدما اشتكي اللاعبين من الأكل في المعسكر.

كولر يدرس ميدياما الغاني بالفيديو

هذا وبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، دراسة فريق ميدياما الغاني بالفيديو استعدادا للمواجهة المرتقبة بينهما يوم الجمعه المقبل.

وحصل الجهاز الفنى على تسجيلات لمباريات ميدياما الأخيرة سواء في لقاء الفريقين أو أمام يانج افريكانز وفي الدوري الغاني أيضا لدراستها جيدا والوقوف على نقاط القوة والضعف بين صفوف الفريق الغاني، بعد تكليف التونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو بتجهيز تقرير شامل للتحضير المبكر للمباراة المقبلة.

ومنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من الجزائر وقبل الاستعداد لمواجهة ميدياما الغاني، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية والمؤجل من ‏الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

التعادل رفع رصيد الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى 6 نقاط، حافظ بها على صدارته للمجموعة الرابعة، التي تضم معه فرق شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني.‏

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