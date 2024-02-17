كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة اليوم ويستعد غدًا لمواجهة ميدياما الغانى

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، منح لاعبى الفريق راحة من المران اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأحد استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي، قد وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم قادمة من الجزائر بعد التعادل دون أهداف مع شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يعكف مارسيل كولر، خلال الأيام المقبلة على علاج الأخطاء التى ظهرت على أداء الفريق خلال مباراة شباب بلوزداد التى انتهت بالتعادل السلبى، كما يبحث كولر عن بديل لـ"إمام عاشور" الذى يغيب للإيقاف.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن هناك اتجاهًا لدى الجهاز الفني فى إجراء تعديلات على الخط الهجومي في لقاء ميدياما بالدفع بمحمود "كهربا" بدلًا من موديست، الذي لم يظهربشكل جيد فى مباراة شباب بلوزداد، كذلك الاستعانة بجهود رضا سليم بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه أمام بطل الجزائر.

قمصان: التعادل أمام شباب بلوزداد يقربنا من دور الثمانية

وكان سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعرب عن رضاه عن التعادل أمام شباب بلوزداد، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب 5 جويلية بدوري الأبطال.

وقال قمصان إن التعادل أمام شباب بلوزداد يعد نتيجة إيجابية للفريق، في ظل الظروف التي صاحبت الفريق مؤخرًا، وعدم خوض مباريات لأكثر من 6 أسابيع.

وأشار قمصان إلى أن الفريق كان لديه أكثر من فرصة محققة للتسجيل، سواء عن طريق طاهر أو حسين الشحات في شوط المباراة الأول.

وأوضح قمصان أن شباب بلوزداد لعب 7 مباريات رسمية خلال الفترة الماضية، على عكس الأهلي الذي لم يلعب أي مباراة رسمية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

واختتم قمصان بأن التعادل يمنح الفريق فرصة للاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل بدوري الأبطال.

وكان التعادل السلبي للأهلي قد رفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط، حافظ بها على صدارته للمجموعة الرابعة، التي تضم معه فرق شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني.‏