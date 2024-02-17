السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مارسيل كولر: راضٍ عن نقطة التعادل أمام بلوزداد.. والتوقف أثر على الأداء

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رضاه عن الخروج بنقطة التعادل أمام شباب بلوزداد الجزائري، مشيرا إلى أنه سوف يستعد بقوة لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة المقبلة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا

وقال كولر في تصريحات عقب نهاية المباراة: "المباراة كانت صعبة، بسبب عدم خوض أي مباريات رسمية في الفترة الأخيرة، والمنافس كان قويا جدًا، وكان جاهزا بشكل جيد للمباراة بسبب خوضه مباريات في الدوري المحلي في بلاده".

وتابع: "توقف المباريات الرسمية أثر على الأهلي كثيرًا في مباراة اليوم، لذلك أنا راضٍ تمامًا عن النقطة التي حصلنا عليها اليوم".

وأضاف: "هدفنا أن نفوز في المباراتين القادمتين، وليس لدينا أي مباريات رسمية، إلا بعد أسبوع من اليوم أمام ميدياما الغاني".

واختتم: "لدينا مباراة أخيرة على أرضنا أمام يانج أفريكانز ستكون بمثابة نهائي، وسنبذل أقصى جهدنا للصعود كمتصدرين للمجموعة كما اعتدنا".

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