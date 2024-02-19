لبيب: نعتز بالعلاقات القوية مع مجلس الأهلي.. ونتشرف بزيارته قريبًا

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، تقديره الشديد لزيارة مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التي جرت ظهر اليوم.

وعبر لبيب عن سعادته بالزيارة التي عكست الروح الرياضية بين الناديين، والتي يعتز بها نادي الزمالك، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن يحضرها العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل، الذي ترك بصمة واضحة في الأهلي والرياضة المصرية بشكل عام.

وأوضح رئيس نادي الزمالك، أن العلاقات بين الناديين تاريخية، وأنه كان يتدرب داخل النادي الأهلي مع منتخبات مصر لكرة اليد، وأن هذه هي الروح الرياضية التي يجب أن يعززها الجميع.

وأضاف أن من حق كل نادٍ أن ينافس من أجل الفوز بالبطولات، ولكن دون أن يخرج ذلك عن الإطار المألوف، وأن يعمل الجميع وفقًا لمصلحة مصر.

وتمنى لبيب من وسائل الإعلام أن تتبنى نهجًا يعزز الروح الرياضية بين الأندية، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من العمل على تعزيز التعاون المثمر بين الجميع.

وشدد لبيب على اعتزازه بدعوة محمود الخطيب لمجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي، مؤكدًا أن مجلسه يتشرف بتلبية هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة.

الخطيب: علاقتنا بالزمالك تاريخية.. ونعمل جميعًا من أجل الوطن

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، على دعوته الكريمة لزيارة ناديه، وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، لافتًا إلى أن الزيارة تأجلت بسبب الظروف التي ألمت بالنادي ووفاة الوزير العامري فاروق، رحمة الله عليه.

وأكد أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة، ولن ينال منها الأفراد حتى لو حدثت على فترات بعض الأمور غير المألوفة أحيانًا ونادرًا.

وأوضح الخطيب أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة ليست من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين قبل أكثر من 100 سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.

وتابع: “وجود مجلس إدارة الأهلي داخل نادي الزمالك يمثل حلقة من الحلقات التي بدأتها الأجيال العظيمة التي سبقتنا من الناديين، وساهمت في بناء هذه العلاقة وحافظت عليها على مدار سنوات طويلة”.