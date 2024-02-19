جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 بعد مباريات السبت الممتاز .. ليفربول في الصدارة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت تحوز على نسب بحث عالية حيث يتطلع الجمهور في مصر والعالم من محبي وعشاق كرة القدم لمتابعة أخر أخبار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" واستأنفت الفرق مباريات الجولة الـ 25 حيث يتصدر فريق ليفربول الترتيب ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

الترتيب الفريق لعب له عليه الفارق النقاط فاز تعادل خسر 1 ليفربول 25 59 24 35 57 17 6 2 2 أرسنال 25 58 22 36 55 17 4 4 3 مانشستر سيتي 24 57 26 31 53 16 5 3 4 أستون فيلا 25 52 33 19 49 15 4 6 5 توتنهام هوتسبر 25 52 38 14 47 14 5 6 6 مانشستر يونايتد 25 35 34 1 44 14 2 9 7 برايتون 25 48 40 8 38 10 8 7 8 نيوكاسل يونايتد 25 53 41 12 37 11 4 10 9 وست هام يونايتد 25 36 44 -8 36 10 6 9 10 تشيلسي 25 42 41 1 35 10 5 10 11 وولفرهامبتون 25 39 40 -1 35 10 5 10 12 فولهام 25 34 41 -7 29 8 5 12 13 بورنموث 24 33 46 -13 28 7 7 10 14 برينتفورد 24 35 43 -8 25 7 4 13 15 نوتنجهام فورست 25 32 44 -12 24 6 6 13 16 كريستال بالاس 24 27 43 -16 24 6 6 12 17 لوتون تاون 24 34 47 -13 20 5 5 14 18 إيفرتون 24 26 32 -6 19 8 5 11 19 بيرنلي 25 25 55 -30 13 3 4 18 20 شيفيلد يونايتد 25 22 65 -43 13 3 4 18

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

ونجح ليفربول أن يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، حيث يواصل الفريق الأحمر تألقه واستمرار مطاردته للقمة بعد فوزه في مباراته الأخيره على فريق برينتفورد حيث يعكس هذا التصدّر الأداء المتميز لفريق ليفربول الذي يسعى جاهدًا للحفاظ على تفوقه في المنافسة على اللقب وفي المركز الثاني، يأ أرسنال برصيد 55 نقطة، ويليه مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، حيث يظهر الفريق السماوي استمراره في المنافسة على اللقب رغم أنه خاص 24 مباراة وله مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 سيخوضها غدا الثلاثاء أمام فريق برينتفورد.