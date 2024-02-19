الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 بعد مباريات السبت الممتاز .. ليفربول في الصدارة

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت تحوز على نسب بحث عالية حيث يتطلع الجمهور في مصر والعالم من محبي وعشاق كرة القدم لمتابعة أخر أخبار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" واستأنفت الفرق مباريات الجولة الـ 25 حيث يتصدر فريق ليفربول الترتيب ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

هويلوند يقود مانشستر يونايتد للفوز على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

برايتون يكتسح شيفيلد يونايتد بخماسية في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتى يتعادل بصعوبة مع تشيلسى بالدورى الإنجليزى

كلوب يؤكد إصابة ثلاثى ليفربول بعد لقاء برينتفورد

الترتيبالفريقلعبلهعليهالفارقالنقاطفازتعادلخسر
1ليفربول25592435571762
2أرسنال255822 36551744
3مانشستر سيتي245726 31531653
4أستون فيلا255233 19491546
5توتنهام هوتسبر25 523814471456
6مانشستر يونايتد253534 1441429
7برايتون254840 8381087
8نيوكاسل يونايتد255341 123711410
9وست هام يونايتد253644 -8361069
10تشيلسي254241 13510510
11وولفرهامبتون253940 -13510510
12فولهام253441 -7298512
13بورنموث243346 -13287710
14برينتفورد243543 -8257413
15نوتنجهام فورست253244  -12246613
16كريستال بالاس242743 -16246612
17لوتون تاون243447 -13205514
18إيفرتون242632 -6198511
19بيرنلي252555 -30133418
20شيفيلد يونايتد252265 -43133418

 

 

 

 

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

ونجح ليفربول أن يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، حيث يواصل الفريق الأحمر تألقه واستمرار مطاردته للقمة بعد فوزه في مباراته الأخيره على فريق برينتفورد حيث يعكس هذا التصدّر الأداء المتميز لفريق ليفربول الذي يسعى جاهدًا للحفاظ على تفوقه في المنافسة على اللقب وفي المركز الثاني، يأ أرسنال برصيد 55 نقطة، ويليه مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، حيث يظهر الفريق السماوي استمراره في المنافسة على اللقب رغم أنه خاص 24 مباراة وله مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 سيخوضها غدا الثلاثاء أمام فريق برينتفورد.

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