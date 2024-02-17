السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كلوب يؤكد إصابة ثلاثي ليفربول بعد لقاء برينتفورد

كيرتس جونز
كيرتس جونز

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن إصابة ثلاثي الفريق دييجو جوتا، داروين نونيز وكيرتس جونز بعد لقاء برينتفورد.

وأكد كلوب أن إصابات جوتا وجونز ليست جيدة وأنهم غادروا على عكازات، بينما أصيب نونيز خلال شوطي المباراة.

وقال كلوب في تصريحات بعد اللقاء: "إصاباتي جوتا وجونز لا تبدوان جيدة، أما نونيز لسنا متأكدين مما إذا كان لديه شيء أم لا، لقد شعر بألم قليلًا سنرى، الأمر ليس سهلا بالنسبة لنا".

وقاد نجمنا المصري محمد صلاح فريقه، ليفربول، للفوز على مضيفه برينتفورد 4- 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه داروين نونيز في الدقيقة 35. 

وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق أليكسيس ماك اليستير، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح، الذي كلل مجهوده في المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 68، قبل أن يسجل إيفان توني هدف حفظ ماء الوجه لفريق برينتفورد في الدقيقة 75، ثم أضاف كودي جاكبو الهدف الرابع لفريق ليفربول في الدقيقة 86.

وكانت هذه هي المشاركة الأولى لصلاح منذ إصابته في بطولة كأس أمم أفريقيا مع المنتخب المصري.

 ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد برينتفورد عند25 نقطة في المركز الرابع عشر.

يورجن كلوب كلوب ليفربول جوتا برينتفورد

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