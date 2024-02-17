فى ليلة عودته.. صلاح يسجل ويصنع في اكتساح ليفربول برينتفورد برباعية

قاد محمد صلاح قائد منتخب مصر، فريقه ليفربول لاكتساح نظيره برينتفورد برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم عصر، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

صلاح دخل قائمة ليفربول لأول مرة بعد تعافيه من إصابته في كأس الأمم الإفريقية، وجلس على مقاعد البدلاء منذ انطلاق اللقاء.

وحل صلاح بديلًا لدييجو جوتا الذي أصيب قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، لينفجر في الشوط الثاني بعدما صنع وسجل الأهداف.

الفوز حافظ لليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 57 نقطة بينما وقع برينتفورد بالمركز الـ14 بـ25 نقطة.

الشوط الأول

التهديد الأول جاء من برينتفورد في الدقيقة 4، بتسديدة من جنليت الذي وجد نفسه منفردًا بمرمى كيلهير لكن كرته مرت بجوار حارس الريدز.

وتألق فليكن حارس برينتفورد، أمام تسديدة برادلي داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 9 ليبعدها عن مرماه.

وعاد برينتفورد عن طريق إيفان توني، بالدقيقة 14، حيث أضاع فرصة للتسجيل بتسديدة داخل منطقة الجزاء مرت بجوار كيلهير.

وفي الدقيقة 20، واصل توني إهدار الفرص من على حدود منطقة جزاء ليفربول جهة اليمين أمسك بها الحارس كاومين كيلير.

وبالدقيقة 35 من هجمة مرتدة، تمكن جوتا من وضع داروين نونيز منفردًا بحارس المرمى من منتصف الملعب، ليضعها الأخير ببراعة من فوق حارس برينتفورد.

وشارك محمد صلاح نجمنا المصري، في الدقيقة 44 من زمن الشوط بدلًا من دييجو جوتا الذي تعرض للإصابة.



الشوط الثانى

سدد لويس دياز كرة من خارج منطقة الجزاء، بالدقيقة 49 علت مرمى حارس برينتفورد.



وأضاع صلاح انفرادا بالدقيقة 50، بمرمى فليكن حيث طالت الكرة عليه وحاول تسديدها لكنها مرت بجوار حارس برينتفورد.



وفي الدقيقة 55 سجل ماك أليستر، هدف الريدز الثاني بتسديدة داخل منطقة الجزاء بصناعة من صلاح.



وكلل صلاح مجهوده في اللقاء بهدف ثالث وأول له في اللقاء، بالدقيقة 68 من انفراد ومجهود فردي رائع حيث أنهى الكرة بشكل جيد على يسار فليكن.



وقلص توني النتيجة لصالح برينتفورد، بالهدف الأول بالدقيقة 75 بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعدما ردت الكرة من تصدى كيلهير.



وفي الدقيقة 86، زاد كودي جاكبو من غلة ليفربول بهدف رائع بالدقيقة 86 بعد انفراد جديد بحارس برينتفورد.