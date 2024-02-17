مانشستر سيتى يتعادل بصعوبة مع تشيلسى بالدورى الإنجليزى

تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه تشيلسي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق تشيلسي بهدف دون رد.

واستحوذ لاعبو مانسشتر سيتي على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط.

وحاول لاعبو مانشستر سيتي تأكيد استحواذهم على مجريات اللعب بهدف مبكر، وأهدروا العديد من الفرص المحققة للتسجيل، فيما اعتمد فريق تشيلسي على غلق مساحاته الدفاعية والانطلاق بهجمات مرتدة مباغتة.

وأهدر النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي أكثر من فرصة محققة للتسجيل، بينما تصدى إديرسون موراليس، حارس مانشستر سيتي لمحاولات فريق تشيلسي.

وسجل رحيم ستيرلينج هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 42 بعد هجمة مرتدة قادها نيكولاس جاكسون واخترق دفاعات مانشستر سيتي ومرر الكرة ناحية ستيرلينج الذي راوغ مدافع السيتي وسدد الكرة على يسار الحارس إديرسون.

وضغط فريق مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط من أجل تسجيل هدف التعادل، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي كرتين على المرمى من 10 محاولات وخرجت 8 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات على المرمى من 3 محاولات لفريق تشيلسي.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق تشيلسي.

واستمر استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية على المرمى، ولكن أداء مانشستر سيتي الهجحومي اتسم بالرعونة في إنهاء الفرص.

وحاول لاعبو مانشستر سيتي الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر الشوط الثاني.

وسجل رودري هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 83 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم أحد مدافعي تشيلسي وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من فريق مانشستر سيتي في الدقائق التالية من عمر المباراة لتسجيل هدف الانتصار.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 5 كرات على المرمى من 28 محاولة وخرجت 23 كرة من الملعب، مقابل 6 تسديدات من 9 محاولات لفريق تشيلسي.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 69% مقابل 31% لصالح فريق تشيلسي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ53 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما رفع تشيلسي رصيده لـ35 نقطة في المركز العاشر.

