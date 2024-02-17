السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدورى الانجليزى: تشيلسى يتقدم على مانشستر سيتى فى الشوط الأول بهدف ستيرلينج

رحيم ستيرلينج
رحيم ستيرلينج

تقدم فريق تشيلسي على مضيفه مانشستر سيتي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدف دون رد.

واستحوذ لاعبو مانسشتر سيتي على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط.

وحاول لاعبو مانشستر سيتي تأكيد استحواذهم على مجريات اللعب بهدف مبكر، وأهدروا العديد من الفرص المحققة للتسجيل، فيما اعتمد فريق تشيلسي على غلق مساحاته الدفاعية والانطلاق بهجمات مرتدة مباغتة.

وأهدر النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي أكثر من فرصة محققة للتسجيل، بينما تصدى إديرسون موراليس، حارس مانشستر سيتي لمحاولات فريق تشيلسي.

وسجل رحيم ستيرلينج هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 42 بعد هجمة مرتدة قادها نيكولاس جاكسون واخترق دفاعات مانشستر سيتي ومرر الكرة ناحية ستيرلينج الذي راوغ مدافع السيتي وسدد الكرة على يسار الحارس إديرسون.

وضغط فريق مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط من أجل تسجيل هدف التعادل، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي كرتين على المرمى من 10 محاولات وخرجت 8 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات على المرمى من 3 محاولات لفريق تشيلسي.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق تشيلسي.

 

تشيلسى مانشستر سيتى الدورى الانجليزى البريميرليج رحيم ستيرلينج

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