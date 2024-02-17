أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تشيلسي مساء اليوم السبت في قمة الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

ودفع جوارديولا بالقوة الضاربة حيث يقود كيفين دي بروين، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز وجيرمي دوكو هجوم السيتي أمام تشيلسي.

تشكيل السيتي.. هالاند وألفاريز ودي بروين يقودون الهجوم أمام تشيلسي

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، أكي

خط الوسط: دي بروين، رودي، فودين

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز

ويسعى فريق مانشستر سيتي لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف صدارة الدوري الإنجليزي، والدفاع عن اللقب للموسم الرابع على التوالي، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على كونبهاجن الدنماركي بنتيجة 3-1، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع قدمًا بشكل مبكر في الدور التالي من المسابقة.

في المقابل، يرغب فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والاقتراب من المربع الذهبي.

ويدخل تشيلسي مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة هو الآخر بعدما حقق فوزًا هامًا على نظيره كريستال بالاس في مباراة الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، مقابل 34 نقطة يحتل بها فريق تشيلسي المركز العاشر في ترتيب البريميرليج.