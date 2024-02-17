السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل السيتي.. هالاند وألفاريز ودي بروين يقودون الهجوم أمام تشيلسي

هالاند
هالاند

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تشيلسي مساء اليوم السبت في قمة الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

ودفع جوارديولا بالقوة الضاربة حيث يقود كيفين دي بروين، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز وجيرمي دوكو هجوم السيتي أمام تشيلسي.

تشكيل السيتي.. هالاند وألفاريز ودي بروين يقودون الهجوم أمام تشيلسي

وجاء التشكيل كالآتي: 

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، أكي

خط الوسط: دي بروين، رودي، فودين

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز

ويسعى فريق مانشستر سيتي لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف صدارة الدوري الإنجليزي، والدفاع عن اللقب للموسم الرابع على التوالي، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على كونبهاجن الدنماركي بنتيجة 3-1، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع قدمًا بشكل مبكر في الدور التالي من المسابقة.

في المقابل، يرغب فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والاقتراب من المربع الذهبي.

ويدخل تشيلسي مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة هو الآخر بعدما حقق فوزًا هامًا على نظيره كريستال بالاس في مباراة الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويحتل مانشستر سيتي  المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، مقابل 34 نقطة يحتل بها فريق تشيلسي المركز العاشر في ترتيب البريميرليج.

السيتى تشكيل السيتي هالاند ألفاريز دى بروين تشيلسى

مواد متعلقة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتى وتشيلسى قبل انطلاق قمة البريميرليج

الأكثر قراءة

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

عاجل.. إقامة دولة فلسطينية.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكى ورئيس الاحتلال فى ميونخ

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين ب 12

"ضحية النقاب".. شقيق مريم يروى تفاصيل قتلها فى سويسرا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج