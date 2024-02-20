الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موقف مصطفى شلبى من المشاركة مع الزمالك ضد أبو سليم الليبى بالكونفدرالية

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف مصطفى شلبي لاعب الفريق من المشاركة في مباراة أبو سليم الليبي، الأحد المقبل، في الكونفدرالية الإفريقية.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللاعب كان سليما قبل مباراة الإسماعيلي بالأمس لكنه لم يصل لكامل جاهزيته الفنية بعد إصابته الأخيرة وهو ما دفع الجهاز الفني لإراحته حتى لا يخسره في اللقاءات المقبلة.

موقف مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وأضاف: “اللاعب سيكون جاهزا بشكل كامل لمواجهة أبو سليم الليبي وسيخضع لبرنامج تدريبي منفرد حتى موعد المواجهة”.
وغادر القاهرة صباح اليوم الثلاثاء عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك وسعد عابدين إداري الأبيض متجهين إلى الجزائر للانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة ببعثة الفريق قبل وصولها يوم الخميس المقبل، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل الزمالك ضيفا على أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري بإستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد.

جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة لمدة 24 ساعة

وفي سياق آخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم الثلاثاء من التدريبات الجماعية، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.
ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بالجزائر.
وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم لالتقاط الأنفاس قبل لقاء أبو سليم.

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