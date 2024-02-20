عاجل.. نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة التنازل عن أي جزء من قيمة عقوبة محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.

إدارة الزمالك رفضت فكرة التنازل عن قيمة الفائدة التي تصل إلى 400 ألف دولار، وتمسكت بالحصول على قيمة الغرامة كاملة ورفض أي حل ودي في القضية.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن فكرة الحل الودي والتنازل عن أي جزء من الغرامة مرفوضة، والشرط الوحيد هو الحصول على قيمة العقوبة "كاش" وعلى دفعة واحدة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "مشكلتنا ليست مع الأهلي وهو ليس طرفًا فيها، لكن القضية مع محمود كهربا، واللاعب نفسه مطالب بدفع قيمة الغرامة وليست القلعة الحمراء".

وربط البعض بين زيارة مجلس الأهلي التاريخية لنادي الزمالك، وحل أزمة غرامة "كهربا" بشكل ودي خلال الفترة الراهنة، ولكن المجس الأبيض أكد تمسكه بالحصول على قيمة الغرامة كاملة كما أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان نادي الزمالك قد حصل على حكم بتغريم كهربا مبلغ قيمته 2.4 مليون دولار، وإيقاف لمدة 6 أشهر قبل عام ونصف؛ بسبب فسخ اللاعب تعاقده مع النادي من جانب واحد في عام 2019.

أول تعقيب من جوميز على تعادل الزمالك مع الإسماعيلي

وأكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، أن فريقه لم يبدأ مباراة الإسماعيلي بالصورة التي كان ينتظرها، وبمرور الوقت بدأ فريقه يسيطر على مجريات الأمور ويتحسن تدريجيًا.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء، أن الإسماعيلي لعب بشجاعة، كما أن أحمد عادل عبدالمنعم حارس الدراويش تصدى للعديد من الفرص المحققة للزمالك، وأوضح أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب في اللقاء، والفريق خلق 6 فرص في المباراة، وكان يجب أن يخلق الزمالك فرصًا أكثر في المباراة.

وأوضح المدير الفني أنه لم يقم باستبدال محمد شحاتة بسبب البطاقة الصفراء، ولكنه كان يرغب في المزيد من التأمين في خط الوسط، وشحاتة لاعب صغير السن ولديه موهبة.

وأشار إلى أن أداء الزمالك تحسن بعد مشاركة الجزيري في مركز المهاجم وعودة يوسف أوباما لمركز 10، وأضاف أن أرضية ملعب المباراة أثرت على الفريق، ولكنه يرفض خلق أعذار لفريقه، وشدد على أن الزمالك مطالب بخلق فرص أكثر في المباريات.

وقال جوميز: "الأمر الجيد في قائمة الزمالك أن لديه أكثر من لاعب مميز في كل مركز، ومشاركة محمد صبحي لا تقلل من قيمة محمد عواد، وكل حارس منهما له أسلوب لعب خاص".

وأبدى جوزيه جوميز سعادته بحضور جمهور الزمالك في لقاء اليوم، رغم أن الفريق يلعب خارج ملعبه.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي دون أهداف في المباراة، التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.