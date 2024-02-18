موقف أحمد فتوح من اللحاق بنهائى كأس مصر أمام الأهلى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف أحمد فتوح لاعب الفريق من اللحاق بمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن فتوح سيكون جاهزا للمشاركة في النهائي وسينهي برنامجه التأهيلي قبلها بنجاح.

ويغيب فتوح عن المشاركة في مباراة الإسماعيلي غدا بسبب الإصابة التي سبق وتعرض لها مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا.

ويواجه الزمالك مشكلة في الجبهة اليسرى في ظل إصابة أحمد فتوح إلى جانب محمد عبد الشافي الذي يعاني من إصابة على مستوى الركبة.

وواصل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران الأبيض، أمس السبت، الذي أقيم على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض فتوح مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، من أجل تجهيزه للتواجد في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له في تمام السابعة مساء غد الإثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن جهة أخرى، زف الحساب الرسمي لنادي الزمالك بشرى سارة إلى جماهير القلعة البيضاء، بشأن إصابة المدافع الدولي محمود الونش.

وكتب الحساب الرسمي للقلعة البيضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جراحة ناجحة لمدافعنا الدولي محمود حمدي الونش".

وأضاف الحساب الرسمي للزمالك: "ننتظر عودتك لنا بقوة من أجل تدعيم خط الدفاع".

تجدر الإشارة إلى أن المدافع الدولي، محمود الونش، أصيب بالرباط الصليبي للمرة الثالثة خلال عامين، وهو ما استدعى خضوعه لعملية جراحية عاجلة مرة أخرى

ويعتبر الونش قوة ضاربة للزمالك على مستوى خط الدفاع لما يمتلكه من خبرات.