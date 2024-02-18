عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تجدد المفاوضات بين الإدارة وأحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لضمه في الصيف المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الزمالك قد تكتفي بتجديد التعاقد مع محمد صبحي أو محمد عواد وضم أحمد الشناوي إلى صفوف الفريق.

وستكون القضية المقامة في اتحاد الكرة بمثابة عربون إتمام الصفقة بين الطرفين والحل الودي بعدما طالب الزمالك في وقت سابق بالحصول على 8 ملايين جنيه من اللاعب.

وينتهي عقد عواد وصبحي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق لهما التوقيع لأي فريق في يناير.

أحمد حمدي يشارك في التدريبات الجماعية

وفي سياق آخر انتظم ناصر منسي وأحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، أمس السبت التي أقيمت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بشكلٍ طبيعي، بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية، وكان يعاني ناصر منسي من كدمة في وجه القدم، في حين كان يعاني أحمد حمدي من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له غدًا الإثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعاقد الزمالك في يناير مع كل من، الأوغندي ترافيس موتيابا ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا ومهاب ياسر لاعب فريق الداخلية، والفلسطيني ياسر حمد، وزياد كمال لاعب فريق إنبي ومحمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش وسيف جعفر لاعب فريق بيراميدز وأحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي وناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر وعبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في دوري نايل

ويخوض الزمالك مواجهة الإسماعيلي في تمام السابعة مساء غد الإثنين، على ملعب الإسماعيلية، بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز واكتساب الثقة وتعديل ترتيب الفريق في جدول الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 25 نقطة جمعها من خوض 8 مباريات، بواقع 3 انتصارات وتعادلين و3 خسائر.