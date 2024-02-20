جوميز يحسم موقف محمد صبحي من المشاركة أمام أبو سليم الليبي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف محمد صبحي، حارس مرمى الفريق من المشاركة في مواجهة أبو سليم الليبي ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وشارك صبحي في التشكيل الأساسي خلال لقاء الإسماعيلي بالأمس والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأكد المصدر أن جوميز فضل تثبيت التشكيل في مواجهة أبو سليم وعدم إجراء تغييرات إلا في ظروف اضطرارية، موضحًا أن المدرب البرتغالي قرر تثبيت محمد صبحي في التشكيل ولن يطبق سياسة التدوير بين الحراس، لافتًا إلى أن المدرب يسعى لتثبيت التشكيل لاستيعاب اللاعبين لطريقة لعبه والوصول لأفضل شكل.

وأكد المدير الفني للزمالك أن فريقه لم يبدأ مباراة الإسماعيلي بالصورة التي كان ينتظرها، وبمرور الوقت بدأ فريقه يسيطر على مجريات الأمور ويتحسن تدريجيا.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن الإسماعيلي لعب بشجاعة، كما أن أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش تصدى للعديد من الفرص المحققة للزمالك، وأوضح أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب في اللقاء، والفريق خلق 6 فرص في المباراة، وكان يجب أن يخلق الزمالك فرص أكثر في المباراة.

وأوضح المدير الفني أنه لم يقم باستبدال محمد شحاتة بسبب البطاقة الصفراء، لكنه كان يرغب في المزيد من التأمين في خط الوسط، وشحاتة لاعب صغير السن ولديه موهبة.

وأشار إلى أن أداء الزمالك تحسن بعد مشاركة الجزيري في مركز المهاجم وعودة يوسف أوباما لمركز 10، وأضاف أن أرضية ملعب المباراة أثرت على الفريق ولكنه يرفض خلق أعذار لفريقه، وشدد على أن الزمالك مطالب بخلق فرص أكثر في المباريات.

وقال جوميز: "الأمر الجيد في قائمة الزمالك أن لديه أكثر من لاعب مميز في كل مركز، ومشاركة محمد صبحي لا تقلل من قيمة محمد عواد، وكل حارس منهما له أسلوب لعب خاص".

وأبدى جوزيه جوميز سعادته بحضور جمهور الزمالك في لقاء الأمس رغم أن الفريق يلعب خارج ملعبه.