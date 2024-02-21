الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المندوه يتسلم الصيغة التنفيذية أمينا لصندوق الزمالك

الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه الحسيني

تسلم الدكتور حسام المندوه الحسيني، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا وحيثيات حُكم عودته إلى ممارسة مهام منصبه بشكل طبيعي، وذلك بعد إلغاء الحُكم السابق باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قررت قبول الطعن المقام من حسام الدين المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، المنعقدة في يوم 20 أكتوبر 2023.

 ذكرت المحكمة في حيثياتها، أن اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية قد أعلنت عن دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الجمعة الموافق 20-10-2023 لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للدورة الانتخابية 2023-2027، وتم فتح باب الترشح لهذه الانتخابات، فتقدم المندوه بأوراق ترشحه على منصب أمين صندوق مجلس إدارة النادي، وتم قبول أوراق ترشحه وإدراجه بكشف المرشحين النهائي.

أضافت المحكمة، أن الطاعن عضو مجلس النواب فى دورته الحالية، وأن الدستور والمشرع قد أوجبا تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها إذا كان من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أو فى قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها أو تملك (50%) فأكثر من أسهمها أيا كان النظام الداخلى الذى تخضع له.

وكشفت، أنه ولما كان المندوه من غير العاملين فى هذ الجهات والواردة على سبيل الحصر، فى المادتين رقمى (31) و(354) سالفتى الذكر، فمن ثم فإن عضويته فى مجلس النواب لا تحول بينه وبين عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، الأمر الذي يضحى معه قرار اللجنة المؤقتة المنوط بها تسيير شئون نادي الزمالك فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن وإدراجه ضمن الكشف النهائي للمرشحين على مقعد أمين صندوق النادي قد جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون.

وقضت المحكمة، أمس الثلاثاء، بقبول طعن المندوه شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية.

وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.

حسام المندوه الحسيني المحكمة الإدارية العليا الطعن حسام الدين المندوة أمين صندوق نادي الزمالك

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حيثيات قبول طعن حسام المندوه على حكم استبعاده من إدارة الزمالك

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