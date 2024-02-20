الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إلغاء حكم استبعاد حسام المندوه من منصب أمين صندوق نادى الزمالك

حسام المندوه
حسام المندوه

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باستبعاد حسام المندوه من منصب صندوق نادي الزمالك.

وكان حسام المندوه الحسيني قد تقدم بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.

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قرار من المحكمة بشأن طعن حسام المندوه الحسيني على استبعاده من مجلس الزمالك

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رفض حل "الزمالك" واستبعاد حسام المندوه من المجلس

كانت قد قضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.

الإدارية العليا نادي الزمالك استبعاد حسام المندوه حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك

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