إلغاء حكم استبعاد حسام المندوه من منصب أمين صندوق نادى الزمالك

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باستبعاد حسام المندوه من منصب صندوق نادي الزمالك.

وكان حسام المندوه الحسيني قد تقدم بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.

كانت قد قضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.