رفض حل "الزمالك" واستبعاد حسام المندوه من المجلس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، رفض حل مجلس الزمالك وإعادة الانتخابات على مقعد أمين الصندوق واستبعاد حسام المندوه من مجلس الزمالك.

اختصمت الدعوى كلًا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس لجنة استلام الترشيحات، وتقدم بطلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، عماد مصطفى حمزة البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، محمود خالد فتحي القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك خلال الانتخابات، ومحافظ الجيزة، كل فيما يخصه.

وفي سياق منفصل، قررت المحكمة المختصة، تأجيل أولى جلسات محاكمة رضا عبدالعال، لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الثلاثي ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، لاعبي الأهلي لجلسة 3 فبرايرالمقبل؛ للإعلان بدعوى التعويض وإعلان المتهم بالحضور.

كانت قد قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، إحالة رضا عبدالعال إلى المحاكمة الجنائية، في اتهامه بسب وقذف الكابتن ربيع يس والكابتن عماد النحاس والكابتن مختار مختار.

يذكر أن المحامي محمد رشوان، تقدم ممثلًا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم ٩٦٩٠٣ لسنة ٢٠٢١ ضد رضا عبدالعال لاستمرار تطاوله ضدهما، وكشف عن أن لاعبي الأهلي ربيع ياسين وعماد النحاس، قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رضا عبدالعال عقب وصفهما بأنهما إخوان وظهرا على منصة الإخوان عقب سقوط المعزول محمد مرسي.

وكان رضا عبدالعال، لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق، قد هاجم ربيع ياسين وعماد النحاس قائلًا: "الكابتن ربيع ياسين كان يقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب".