اليوم.. الحكم في دعوى بطلان انتخابات نادي الزمالك

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة من أحمد محسن المحامي، وكمال رفعت ممثلين عن كريم عادل المرشح السابق على مقعد أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك، في والذي يطالب بإبطال انتخابات النادي.

الدعوى اختصمت كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس لجنة استلام الترشيحات.

وتقدم بطلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، عماد مصطفى حمزة البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي. ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، محمود خالد فتحي القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك خلال الانتخابات، ومحافظ الجيزة، كل فيما يخصه.