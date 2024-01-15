الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار من المحكمة بشأن طعن حسام المندوه الحسيني على استبعاده من مجلس الزمالك

حسام المندوه الحسيني
حسام المندوه الحسيني

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم في الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك، المنعقدة فى يوم 20 أكتوبر 2023، في الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين.

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رفض حل "الزمالك" واستبعاد حسام المندوه من المجلس

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تأجيل طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك لـ15 يناير

حمل طعن المحكمة الإدارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.

وطالب "المندوه"، في الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجاري، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.

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