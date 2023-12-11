تأجيل طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك لـ15 يناير

قررت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، تاجيل الطعن المقام من حسام الدين المندوه، المرشح بـ انتخابات نادى الزمالك، على حكم استبعاده من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لـ 15 يناير للحكم.

وكانت محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في وقت سابق، قررت إحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوه من الترشح على مقعد أمين الصندوق من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20 /10 /2023، فى الدعوى التي حملت رقم 77 /78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.