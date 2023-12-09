السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مجلس الدولة يواصل تسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يواصل مجلس الدولة، اليوم السبت، استقبال ملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد، لدفعة التعينات الجديدة، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وحتى الغد 10 ديسمبر الجاري.

وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة، بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

 وسحب الملفات من يوم 11 نوفمبر، حتى يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الماضي، وبدأ تقديم الملفات من يوم 2 ديسمبر ومستمر حتى 10 ديسمبر 2023.

شروط التعيين بمجلس الدولة

مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.

لا يقل التقدير عن جيد.

عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عامًا.

عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

مجلس الدولة ملفات التعيين مندوب مساعد الحقوق والشريعة القانون والشرطة المجلس

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