السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس قضايا الدولة يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة قرارًا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بدءا من إجراءات التحضير وسير عملية الإشراف القضائي للسادة مستشاري قضايا الدولة المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات يرأسها معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة: 

المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.

 المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

المستشار محمد حسن الأمين العام.

المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني.

وقد باشرت غرفة العمليات إجراءات انتقال أعضاء الهيئة إلى المحافظات المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة، ومتابعة تسكينهم.

وقد أشادت غرفة العمليات بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي المعاون لها وما تم توفيره من وسائل تسهيل وتمكين مستشاري الهيئة من مباشرة واجبهم الوطني.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية الإشراف القضائي

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