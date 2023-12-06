رئيس "قضايا الدولة" يفتتح فرعى الهيئة بدمنهور

افتتح المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، فرعي قضايا الدولة بدمنهور أول وثان، بمحافظة البحيرة.

حضر الافتتاح د.شوقي علام مفتي الجمهورية، بحضور نائبي رئيس الهيئة عضوي المجلس الأعلى للهيئة المستشار عبدالرازق شعيب، والمستشار سامي المحمدي.

كما حضر الافتتاح المستشار محمد حسن الأمين العام، ونواب رئيس الهيئة الأمناء العامين المساعدين: المستشار دكتور فوزي أحمد شادي، والمستشار إيهاب سعيد، والمستشار دكتور محمود عرفات، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة المشرف على مكتب رئيس الهيئة.

كما حضر الافتتاح كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار صلاح عبدالرءوف محمد رئيس قطاع غرب الدلتا أول، والمستشار هشام جمال الدين عبداللطيف رئيس قطاع غرب الدلتا ثان، والمستشار السيد عبدالحليم رئيس فرع دمنهور أول.

والمستشار نجيب غراب رئيس فرع دمنهور ثان، والمستشار أحمد عبدالغني رئيس فرع الإسكندرية أول، والمستشارة مني فريد رئيس فرع الإسكندرية ثان، والمستشار السيد إبراهيم رئيس فرع الإسكندرية ثالث، والمستشار يحيي الحوفي رئيس فرع مطروح.

والمستشارون رؤساء المحاكم، والمحامون العموم، والمستشارون أعضاء مجلس إدارة نادي مجلس الدولة بالبحيرة، والمستشار رئيس نادي قضايا الدولة بالبحيرة.