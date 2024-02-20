حيثيات قبول طعن حسام المندوه على حكم استبعاده من إدارة الزمالك

أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات الحكم بقبول طعن حسام المندوه لإلغاء حكم استبعاده من أمانة صندوق نادي الزمالك، وصحة انتخابه.



قالت المحكمة في حيثياتها، إن اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية أعلنت دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الجمعة الموافق 20/10/2023 لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للدورة الانتخابية 2023/2027، وتم فتح باب الترشح لهذه الانتخابات، فتقدم المندوه بأوراق ترشحه على منصب أمين صندوق مجلس إدارة النادي وتم قبول أوراق ترشحه وإدراجه بكشف المرشحين النهائي.



وأضافت المحكمة، أن الطاعن عضو مجلس النواب في دورته الحالية، وأن الدستور والمشرع قد أوجبا تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها إذا كان من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أو فى قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها أو تملك (50%) فأكثر من أسهمها أيا كان النظام الداخلى الذى تخضع له.



وجاء في الحيثيات أنه لما كان "المندوه" من غير العاملين فى هذ الجهات والواردة على سبيل الحصر، فى المادتين رقمى 31 و354، فمن ثم فإن عضويته فى مجلس النواب لا تحول بينه وبين عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، الأمر الذي يضحى معه قرار اللجنة المؤقتة المنوط بها تسيير شئون نادي الزمالك فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن وإدراجه ضمن الكشف النهائي للمرشحين على مقعد أمين صندوق النادي قد جاء متفقًا وأحكام الدستور والقانون.



وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من حسام الدين المندوة الخواجة، مرشح نادي الزمالك، علي حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر باستبعاد المندوة من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠، في الدعوى التي حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية.



حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم ١٤٥٢ لسنة ٧٠ إدارية عليا.