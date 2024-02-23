جوميز يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك.. وأحمد سليمان يطمئن على البعثة

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق المران الأول على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر، استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفيدرالية.

وحرص جوميز على تحفيز اللاعبين قبل المران، وشرح المدير الفني للاعبين التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في مران اليوم استعدادًا لمواجهة فريق أبوسليم الليبي.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية لفك العضلات قبل انطلاق المران تحت إشراف جواو ميجيل، مدرب الأحمال بالزمالك.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية الإفريقية

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره أبوسليم الليبي، مساء بعد غد الأحد 25 فبراير الجاري، على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة بمجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وفي السياق ذاته، حرص أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، على مؤازرة اللاعبين في مرانهم الأول بمدينة عنابة الجزائري.

ورافق الدكتور عبدالله جورج مستشار مجلس الإدارة، لاعبي القلعة البيضاء في مران اليوم لمؤازرة الفريق قبل المباراة المرتقبة.

يذكر أن بعثة الفارس الأبيض وصلت إلى مدينة عنابة الجزائرية، أمس الأول الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أبوسليم الليبي.

وكانت بعثة الزمالك غادرت مطار القاهرة مساء اليوم، في رحلة استغرقت نحو 3 ساعات ونصف الساعة على متن طائرة خاصة.

ويترأس بعثة الفريق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة.

يتربع الزمالك حاليا على عرش صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وفي جعبته 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الوصيف أبوسليم.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة أبوسليم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد– محمد صبحي– عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر– حمزة المثلوثي– حسام عبدالمجيد– ياسر حمد– أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا– محمد أشرف روقا– محمد شحاتة– ترافيس موتيابا– سيد عبدالله نيمار– أحمد حمدي– محمد عاطف– مهاب ياسر– مصطفى شلبي– أحمد مصطفى زيزو– محمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري– يوسف إبراهيم “أوباما ”– سامسون أكينيولا– ناصر منسي.