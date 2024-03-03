الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام المعلمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي

الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين

بدأت الاكاديمية المهنية للمعلمين، اليوم، فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام المعلمين الذين لم يستوفوا متطلبات الترقي للعام 2023/2024، للترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، على أن يستمر فتح باب التسجيل حتى 21 مارس الجاري.

من جهتها، أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابًا، لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، حصلت "الدستور" على نسخة منه، بشأن إعادة فتح باب التقدم والتسجيل الإلكتروني للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 والشروط اللازمة للحصول على الترقية

ونص الخطاب الصادر على أنه في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على الصالح العام للمعلمين، ونظرًا لما ورد إلينا من بعض المديريات بشأن إتاحة إعادة ترشيح بعض المعلمين ممن لم يستوفوا بعض متطلبات الترقي للعام 2023/2022.

وشدد الخطاب، بضرورة إعادة فتح موقع تسجيل استيفاء الترشح لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023/ 2024، وعليه يرجى التعاون في تنفيذ الآتي:

تسجيل استيفاء الترشح لإجراءات الحصول على الشهادة اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2021 2024، الذين تخلفوا عن التسجيل للترشح من خلال مسؤولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس والإدارات التعليمية ومديرياتكم عبر موقع  بيانات كادر المعلم.

htp://academy.emis.gov.eg

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رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين

وذلك في الفترة من 3 مارس 2024، الى 21 مارس 2024، بنفس ذات الشروط والضوابط الواردة في كتابنا الصادر لكم رقم 2265، بتاريخ 23 اكتوبر 2023، على أن يتاح لهم استيفاء ملف متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي فور تسجيل ترشيحهم.

الاكاديمية المهنية للمعلمين
الاكاديمية المهنية للمعلمين
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