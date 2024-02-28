رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 والشروط اللازمة للحصول على الترقية

يبحث العديد من المعلمين والمعلمات عن ترقيات المعلمين لعام 2024، في ظل إعلان الأكاديمية المهنية للمعلمين عن الضوابط الجديدة لترقياتهم، وفقًا للدكتورة زينب خليفة، مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين، فإن عدد المعلمين المستهدفين للترقية في عام 2024 يصل إلى حوالي 400 ألف معلم.

ترقيات المعلمين 2024

وتشمل هذه الترقيات مختلف المديريات التعليمية والإدارات على مستوى الجمهورية، مع التركيز على تغطية مختلف التخصصات والصفوف الدراسية، ولكن بشرط استيفاء شروط الترقية لدرجة وظيفية أعلى.

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024

ويتساءل آلاف المعلمين في مختلف المحافظات عن رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 وتستطيع الآن الاطلاع على ترقيات المعلمين لعام 2024 من خلال الرابط التالي: (رابط الاستعلام). يمكن لجميع المرشحين للترقية التحقق من شروط الترقية والتسجيل عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، في حال توفرت لديهم الشروط المطلوبة.

شروط ترقيات المعلمين 2024

وتم تحديد عدد من الشروط الواجب توافرها للتقدم على ترقيات المعلمين لعام 2024 من قبل الوزارة، ومن أهمها:

- يجب على المعلم أن يكمل خمس سنوات في ممارسة العمل بشكل فعلي في وظيفة التدريس في تاريخ 31 ديسمبر القادم كحد أدنى.

- يجب الحصول على تقرير تقويم أداء عام يكون بحد أدنى فوق متوسط في العامين الأخيرين من العمل.

- يجب أن يكون المعلم على رأس العمل بالفعل وقت تقديم طلب الترقية.

- يتطلب الحصول على الترقية أيضًا الحصول على الرخصة المهنية من الموقع الرسمي للرخصة المهنية للمعلمين، وأن لا يقل تقييم الأداء الوظيفي عن تقدير جيد جدًا لمدة 3 سنوات على الأقل قبل التقدم للحصول على الترقية.

نصيحة من تعليم القاهرة للحصول على ترقيات المعلمين 2024

فيما أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تنويهًا مهمًا، حثت فيه المعلمين الذين يشغلون وظيفة معلم فقط والذين تم ترشيحهم لترقيات عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ على الالتزام بالدخول إلى منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين من هنـا لحجز برنامج التنمية المهنية والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى وظائف المعلمين "مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي" في الفترة من ٢٩/٢/٢٠٢٤ حتى ١٠/٣/٢٠٢٤.

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