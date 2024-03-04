موعد إعلان الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2024

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان جدول اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024.

وقالت مصادر بديوان عام الوزارة، إن اللجنة المنعقدة لوضع جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، قاربت على الانتهاء من وضعه، وجار مناقشته مع اتحاد طلاب مصر، فى وضع وترتيب المواد، باعتبارهم الصوت الشرعي لطلاب الثانوية العامة، قبل اعتمادة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأشارت المصادر إلى أن الجدول سيراضي الشعب الثلاث بالثانوية العامة، بوضع ترتيب مناسب للمواد الصعبة بجدول الامتحانات.

وشددت المصادر على أنه سيكون هناك متسع من الوقت للطلاب قبل أداء الامتحان خاصة في مواد: "الفيزياء والكيمياء والتاريخ والفيزياء والأحياء واللغة الأجنبية الأولى"، بجدول الامتحانات.

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم، عدة تعليمات لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة: مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة؛ حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، وإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، وتبدأ المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق ١٠-٦-٢٠٢٤، على أن يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وذلك لجميع سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية بالعام الدراسي 2023-2024 الصادرة من خلال وزارة التربية والتعليم في مصر واعتمادها عبر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو 2024.

ومن جانبها، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تبدأ المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق ١٠-٦-٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، انطلق فى بداية شهر فبراير الجاري، لجميع الصفوف الدراسية، على مستوى الجمهوري