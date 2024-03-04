الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرًا حول نتائج القافلة التنموية لقرية الكداية بأطفيح

الخشت
الخشت

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة والإيجابية المستمرة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات؛ لتقديم كافة الخدمات الصحية والمجتمعية، وحماية ودعم أهالي المناطق الحدودية والنائية والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة، لقرية الكداية بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2024، وذلك في إطار التعاون بين "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" وصندوق علاج ومكافحة الإدمان، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

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وأوضح التقرير أن القافلة التنموية الشاملة لقرية الكداية شهدت مشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من كليات طب قصر العيني، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والمعهد القومي لعلوم الليزر، والإدارة المركزية للشئون الطبية، ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها وأساتذتها، وتقديم خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم الخدمات التوعوية للأهالي، والخدمات البيطرية، وخدمات الارشاد الزراعي.

وكشف التقرير أن عدد المستفيدين من القافلة التنموية الشاملة لقرية الكداية بلغ 1458 شخصًا، تم إجراء الكشف عليهم وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان في تخصصات الباطنة، والجلدية، والأطفال، وأمراض النساء، والنفسية، والفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والعظام.

وأشار التقرير إلى أن القافلة التنموية الشاملة قامت بتوعية 230 شخصًا بمخاطر الإدمان والتدخين وتأثيرهم على الصحة العامة وانعكاسه على المجتمع، وقدمت خدماتها لحوالي 150 شخصًا في مجال التأهيل النفسي ومواجهة ضغوطات الحياة وتحقيق التوازن النفسي لتعزيز فرص النجاح في الحياة، كما قدمت القافلة أنشطتها الإرشادية التي شملت التوعية والتثقيف البيطري والزراعي بالوحدة البيطرية بالقرية لحوالي 30 شخصًا وقدمت خدماتها البيطرية لـ 552 رأس ماشية شملت الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواب. 

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جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الكداية بمركز أطفيح

من جانبه، أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى إطلاق الجامعة باستمرار القوافل الطبية والخدمية بالمجان في عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى وخففت العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة تجاه المجتمع المحيط، لافتًا إلي أن توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة تؤكد استمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، باعتبار أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

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