سفيرة رومنيا: مصر استقبلت 180 ألف سائح رومانى خلال 2023

قالت أوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا بالقاهرة، إن قطاع السياحة بين مصر ورومانيا يشهد حالة من الاستقرار، حيث زار مصر في عام 2023 نحو 180 ألف سائح روماني بزيادة تقدر بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق. متوقعة أن يصل نفس عدد السائحين الرومانيين هذا العام، مشيرة إلى أنها بحثت مؤخرة مع نائبة وزير السياحة غادة شلبي تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال خاصة في مجال السياحة العلاجية في ضوء التوقيع على مذكرة تفاهم بين معهد آنا أصلان الوطني لعلم وطب الشيخوخة في رومانيا ومنتجعات كونكورد وهي اتفاقية تمهد الطريق لمنتجات آنا أصلان المشهورة عالميًا للتواجد في مصر.

النزاع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وكانت قد أكدت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين أهمية دور مصر كوسيط تقليدي للسلام في الصراعات بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن بلادها دافعت بصوت عال وبشكل منهجي نحو تنفيذ حل الدولتين لحل النزاع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت تودرين، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن الأعمال العدائية التي اندلعت مؤخرا في قطاع غزة أكدت على الدور الفريد الذي تلعبه مصر لضمان إجلاء الأجانب وأسرهم من القطاع؛ وأنها مركز لجمع ونقل المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يواجهون ظروفًا معيشية كارثية في غزة.

وأكدت أن رومانيا تعول على الخبرة الطويلة لمصر وتعاونها مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول العربية والمنظمات الدولية المهمة، لإيجاد حلول أكثر جدية والتي تؤدي في النهاية إلى وقف الأعمال العدائية، وتحرير المحتجزين، ووقف القتال والخسائر في الأرواح وفتح الطريق أمام مباحثات سلام ذات مصداقية.

وأعربت عن شكرها للسلطات المصرية لمساعدة رومانيا في عملية إجلاء مواطنيها وأسرهم بأمان من غزة.. مشيرة إلى أن بوخارست أرسلت 230 طنا من المساعدات الإنسانية في الأسابيع الأولى من هذه الأزمة.

وحول العلاقات بين القاهرة وبوخارست.. أفادت بأن رومانيا ترتبط بعلاقات تاريخية قوية مع مصر وشهدت السنوات الأخيرة تبادل زيارات سياسية رفيعة المستوى، حيث زار الرئيس كلاوس يوهانيس مصر في أكتوبر عام 2021 ثم اتبعها زيارة رئيس وزراء الروماني نيكولاي تشويكا عام 2023 بهدف تنفيذ القرارات التي اتخذها الرئيسان في عام 2021.

وأكدت أن المباحثات بين رئيسي وزراء مصر ورومانيا وكذلك لقاء تشويكا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشكلان إنجازًا مهمًا في تعزيز الصداقة القوية بين القاهرة وبوخارست التي امتدت إلى ما يقرب من 120 عامًا.

وعن الزيارات المتبادلة، قالت تودرين إنه يتم حاليا الإعداد لعقد اجتماع بين وزيري خارجية مصر ورومانيا هذا العام لتنفيذ قرارات تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين، ورئيسي الوزراء.

ذكرت أن دعم التعاون الثقافي والأكاديمي ضمن أولوياتها وهذا يشمل التعاون بين الجامعات الرومانية والمصرية، بما في ذلك منح الشهادات المشتركة في المجالات الجديدة والواعدة مثل درجة ماجستير في إدارة الأعمال المتخصص في قطاع الطاقة معربة عن تطلعها إلى إطلاق مشروعات ثقافية مثل عرض أفلام رومانية في مصر أو ترجمة بعض الكتاب الرومانيين المعاصرين المشهورين للقراء المصريين.