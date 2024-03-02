وزيرة الهجرة: مصر لديها كنوز يجب استغلالها لجذب السياحة العلاجية

قالت وزيرة الدولة لشؤون المصريين بالخارج، إن مصر لديها العديد من الأماكن السياحية العلاجية التي تعتبر كنز من الكنوز التي تمتلكها مصر.

أوضحت وزيرة الهجرة خلال المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية بحضور رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين والوزراء، أن منظومة السياحة العلاجية لديها اصلع ثلاثة وهم الطبيب والمريض والموقع الجغرافي المتميز والوحدات التي تقدم الخدمة الطبية، لافتا إلى أن مصر تتواصل دائما مع الأطباء الكبار والعلماء المتواجدون في الخارج ومنهم من سيقوم بالقاء محاضرات خلال المؤتمر اليوم.

كما أوضحت وزيرة الهجرة أن هناك قنوات تواصل مفتوحة بين هؤلاء الأطباء العاملين بالخارج لتقديم الدعم لوطنهم الأم، لافته إلى أن فيما يخص المرضى فإن وزارة الهجرة تتواصل بشكل دائم مع وزارة السياحة لتقديم الخدمات المتميزة لكبار السن المتواجدين بالخارج.

واكدت أن مصر تتعامل مع العديد من المستثمرين في الخارج ليقوموا بالاستثمار في مجال السياحة العلاجية، ليكون له الأولوية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك قنوات مفتوحة بين هؤلاء المستثمرين لتشجيعهم وتقديم الدعم لهم.