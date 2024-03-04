الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة تُحذر من كارثة تُهدد البحر الأحمر وخليج عدن بسبب حرب غزة

قالت  الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر استطاعت مواجهة التحيز غير المقبول في تجاهل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ورفض اعتباره من الكوارث البيئية، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة الذي عقد ضمن فعاليات أعمال الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي وانتهت أعماله أمس الأول، مشيرة إلى أن البيان المصري الذي ألقته في هذا الشأن تم تسجيله في الأمم المتحدة.

وزيرة البيئة تشارك في الدورة الثالثة لقمة المرأة ضمن الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا

صرف تعويضات لفلسطين من صندوق تعويض الخسائر والأضرار


وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، في ردها على سؤال حول إمكانية صرف تعويضات لفلسطين من صندوق تعويض الخسائر والأضرار- على هامش لقائها مع عدد من الصحفيين العاملين في مجال البيئة في لقاء عقد عبر برنامج "زووم" بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية- إلى أن الصندوق يصرف للكوارث الطبيعية من سيول وزلازل وما يحدث في غزة حرب إبادة ودمار متعمد.


وحذرت وزيرة البيئة من تأثير تداعيات الحرب على بيئة البحر الأحمر وتهديد التنوع البيولوجي، معلنة عن عقد اجتماع قريبًا برئاسة مصر ومشاركة المملكة العربية السعودية؛ لمناقشة المشكلات البيئية التي تهدد الكائنات والنظم البيئية بالبحر الأحمر وخليج عدن في ضوء الاتفاقية الدولية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن.

txt

وزيرة البيئة: المرأة أكثر تأثرًا بالتغيرات البيئية والعالمية


ونوهت فؤاد إلى أهمية دراسة الآثار البيئية للحرب ضد غزة مكتبيًا استنادًا للتقارير والبحوث والدراسات من خلال المتخصصين كخطوة مبدئية قبل دراسته ميدانيًا، مشيرة إلى أن جمعية الأمم المتحدة للبيئية لن ترسل لجانًا لدراسة الآثار البيئية إلا بعد انتهاء الحرب.


وأوضحت أن القضية الفلسطينية وعلاقتها بالبيئة هي من القضايا الدولية المهمة المدرجة بأجندة مجلس وزراء البيئة العرب، والتي تتضمن موضوعين مهمين، ولذلك تم طرحهما في اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، وهما القضية الفلسطينية وعلاقتها بالتدهور البيئي وتأثيرها على الموارد الطبيعية، وحق الفلسطينيين في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الموارد الطبيعية.


ولفتت "فؤاد"، إلى أن الاجتماعات كان مقررًا لها مناقشة قضايا تغير المناخ، التنوع البيولوجي والتلوث البلاستيكي، مع تجاهل تام للكوارث البيئية التي تخلفها الحروب في غزة والسودان وأوكرانيا، واصفة ما حدث بأنه ازدواجية في المعايير عند تناول قضايا البيئة، وقالت ليس من المعقول مناقشة تصدير أو منع تصدير البلاستيك لو كان داخلا في تصنيعه بوليمرات في الوقت الذي تتم فيه إبادة شعب.


وجددت الدكتورة ياسمين فؤاد التأكيد على التزام مصر في دعم العمل المناخي، انطلاقًا من المبدأ الأساسي، المتمثل في "المسئوليات المشتركة متباينة الأعباء"، مشددة على أنه لا ينبغي للتعاون البيئي متعدد الأطراف أن يكون ذا معايير مزدوجة، وإنما يجب على المجتمع الدولي أن يثبت مصداقيته لجميع البشر، دون انتقاء أو اختيار، داعية إلى العمل على وقف الصراع لإنقاذ كوكبنا.

وزيرة البيئة صندوق الخسائر والأضرار غزة دمار م تعمد بيئة البحر الأحمر الامم المتحدة

مواد متعلقة

وزيرة البيئة: من حق الفلسطينيين بالحصول على احتياجاتهم الأساسية من الموارد الطبيعية

الأكثر قراءة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضًا لقانون التجنيد فى جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها