وزيرة البيئة: المرأة أكثر تأثرًا بالتغيرات البيئية والعالمية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المرأة هي أكثر تأثرًا بالتغيرات البيئية والعالمية بشكل عام، فملف البيئة ليس فقط تغير مناخ، ولكن هناك عوامل أخرى وهي بيئة مناسبة ومنها المياه والهواء والطاقة وهو ما تعاني منه المرأة الفلسطينية الآن من الحصول على المياه وغيرها من مقومات الحياه.

وأضافت "فؤاد" خلال كلمتها في جلسة التغيرات العالميةء ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحل دائمًا عند المرأة ولكن يحتاج مزيد من الوقت فالمرأة تستطيع أن تتأقلم مع آثار تغيرات المناخ، فهناك تحديات ولكن هناك آمال في أن المرأة المصرية سيكون لها دور كبير فى الحفاظ على البيئة المصرية.

وتشهد القمة حلقات نقاش تستهدف تعزيز فرص النمو المهني والإرشاد للمرأة، وفعاليات التواصل في الأعمال المتصلة بكل قطاع لتطوير الحياة المهنية والوصول للمناصب العليا، من ريادة الأعمال للقيادة للعلاقات العامة والتمويل والتألق في الحياة المهنية والتخطيط الإستراتيجي ومهارات القيادة، وتعزيز مهارات التواصل للالتحاق بالوظائف المناسبة.

وتستعرض القمة، سبل تعميم الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة في مواقع العمل»، وآليات التعاون المقترحة مع مؤسسات الدولة المختلفة لتبني الميثاق وتنفيذه في مجتمعات الأعمال، وكذلك توسيع نطاق العمل به ليشمل المدارس والجامعات، إلى جانب العمل على تقديم ورقة عمل تعزز من خلق روابط قوية للقيادات النسائية في كل قطاع لضمان استدامة أعمال القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

كما ينعقد خلال الفعالية الرئيسية للقمة ملتقى توظيف للمرأة، والذي يعزز استكشاف أنواع الوظائف التي تناسب المرأة وحققت فيها نجاحات استثنائية، والتي من المحتمل أن تقوم بالتوظيف فيها مرة أخرى في المستقبل، وتخصيص مساحة لكل مؤسسة مشاركة داخل مكان انعقاد الملتقى لتقديم معلومات للفتيات المشاركات، والدخول في حوارات مباشرة مع الباحثين عن عمل ومناقشة التفاصيل الخاصة بالعمل، وتقديم النماذج والاستمارات المطلوبة.

وتشهد الفعاليات إقامة معرض موسع لرائدات الأعمال، والذي يستهدف تعزيز مشروعات المرأة وإطلاق العنان لإمكانات ريادة الأعمال النسائية وتنمية المهارات للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتحفيزها على الدخول في هذا المجال، ومن ضمنها إقامة مسابقة لاختيار أفضل مشروع خلال المعرض ومنحه جائزة مادية تعزز من أعماله، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية اللازمة.