سفيرة رومانيا بالقاهرة: مصر تلعب دورًا مهمًا كوسيط فى الشرق الأوسط

أكدت سفيرة رومانيا بالقاهرة، أوليفيا تودرين، أهمية دور مصر كوسيط تقليدي للسلام في الصراعات بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن بلادها دافعت بصوت عال وبشكل منهجي نحو تنفيذ حل الدولتين لحل النزاع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت تودرين- في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين- أن الأعمال العدائية التي اندلعت مؤخرًا في قطاع غزة أكدت على الدور الفريد الذي تلعبه مصر لضمان إجلاء الأجانب وأسرهم من القطاع؛ وأنها مركز لجمع ونقل المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يواجهون ظروفًا معيشية كارثية في غزة.

وأكدت أن رومانيا تعول على الخبرة الطويلة لمصر وتعاونها مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول العربية والمنظمات الدولية المهمة، لإيجاد حلول أكثر جدية، والتي تؤدي في النهاية إلى وقف الأعمال العدائية، وتحرير المحتجزين، ووقف القتال والخسائر في الأرواح وفتح الطريق أمام مباحثات سلام ذات مصداقية.

وأعربت عن شكرها للسلطات المصرية لمساعدة رومانيا في عملية إجلاء مواطنيها وأسرهم بأمان من غزة، مشيرة إلى أن بوخارست أرسلت 230 طنًا من المساعدات الإنسانية في الأسابيع الأولى من هذه الأزمة.

العلاقات بين القاهرة وبوخارست

وحول العلاقات بين القاهرة وبوخارست.. أفادت بأن رومانيا ترتبط بعلاقات تاريخية قوية مع مصر، وشهدت السنوات الأخيرة تبادل زيارات سياسية رفيعة المستوى، حيث زار الرئيس كلاوس يوهانيس مصر في أكتوبر عام 2021 ثم اتبعها زيارة رئيس وزراء الروماني نيكولاي تشويكا عام 2023، بهدف تنفيذ القرارات التي اتخذها الرئيسان في عام 2021.

وأكدت أن المباحثات بين رئيسي وزراء مصر ورومانيا وكذلك لقاء تشويكا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشكلان إنجازًا مهمًا في تعزيز الصداقة القوية بين القاهرة وبوخارست التي امتدت إلى ما يقرب من 120 عامًا.

وعن الزيارات المتبادلة، قالت تودرين إنه يتم حاليًا الإعداد لعقد اجتماع بين وزيري خارجية مصر ورومانيا هذا العام، لتنفيذ قرارات تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين، ورئيسي الوزراء.

وأكدت أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لرومانيا في القارة الإفريقية ومن أفضل الشركاء في منطقة الشرق الأوسط في العامين الماضيين، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 28. 1 مليار دولار عام 2022، من بينها صادرات مصرية إلى رومانيا بقيمة 462 مليون دولار، بينما صدرت رومانيا لمصر ما قيمته 825 مليون دولار.

وأوضحت أن التبادل التجاري بين البلدين في أول تسعة أشهر من عام 2023 بلغ 770 مليون دولار، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية لرومانيا تشمل الأسمدة والحديد والصلب والبلاستيك والخضروات والحجر والأسمنت والأسبستوس، بينما صدرت رومانيا إلى مصر الحبوب والأخشاب والمصنوعات الخشبية والمعدات الإلكترونية؛ وقد احتلت رومانيا المرتبة الثانية كأكبر مصدر للحبوب لمصر بـ780 ألف طن عام 2023.

وشددت على ضرورة تعزيز التعاون مع مصر في المجالات القائمة مثل تجارة الحبوب والمنتجات الزراعية والأخشاب والأثاث المكتبي ومنتجات الخشب الصلب ونقل المعدات والمنتجات الدوائية، والعمل على فتح آفاق جديدة ومشروعات متخصصة في مجالات مثل الطاقة والسياحة العلاجية كمجالات جديدة واعدة.

ونوهت إلى أن رومانيا صدرت لمصر أكثر من 1500 عربة سكة حديد، وقد وقعت على اتفاق لتوريد 200 عربة ركاب جديدة في السنوات الأخيرة، معربة عن اعتقادها بأهمية العمل سويًا للاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على التحديات التي تواجه مصر ورومانيا، حيث تشهدان حربين بالقرب من حدودهما.

وعن الطاقة الخضراء، قالت تودرين إن مصر حريصة على جذب الاستثمارات وتقديم الحوافز والضمانات للمستثمرين في مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين، مضيفة أن بلادها تعتزم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال، بما في ذلك المشاركة في معرض الطاقة المصري بهدف دعم التعاون واكتشاف الفرص لمشروعات مشتركة.. معربة عن اعتقادها بأن السياسة النشطة في هذا المجال ستفيد الاقتصاد المصري والمنطقة بأكملها، وسيكون لها تأثير إيجابي أيضًا على مكافحة تغير المناخ.

