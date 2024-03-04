الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية تعاملاته اليوم

الدولار
الدولار

 استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملاته، اليوم الإثنين، في البنوك المصرية، ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 4-3-2024

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سعر الدولار اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.94 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية اليورو ارتفاعا ما بين 12 - 3 قروش شراء وبيعا في بداية تعاملاتها في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر.. سجل سعر صرف اليورو 33.32 جنيه للشراء، 33.46 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 33.43 جنيه للشراء، و33.58 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.42 جنيه للشراء، و33.54 جنيه للبيع.
 كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 14 - 3 قروش شراء وبيع في بداية تعاملاته في البنوك المصرية.
 ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر صرف الإسترليني 38.90 جنيه للشراء، و39.07 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 39.03 جنيه للشراء، و39.20 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 39.01 جنيه للشراء، 39.14 جنيه للبيع.
وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي سجل 99.33 جنيه للشراء، 100.28 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلى.

صرف الدولار الجنيه المصري أسعار صرف الدولار الصرف البنك التجاري الدولي

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