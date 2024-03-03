اليمن: حان الوقت لتحرك دولى للتعامل مع كارثة غرق الأسمدة بمياهنا

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني لتحرك دولي عاجل للتعامل مع التداعيات الكارثية الناجمة عن غرق الأسمدة التي تحتوي على مادة الفوسفات ومواد كيميائية أخرى خطيرة للغاية في المياه البحرية اليمنية، وآثارها على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في اليمن، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون؛ لبحث المستجدات على الساحة اليمنية، وخاصة التطورات الحاصلة في البحر الأحمر على ضوء غرق السفينة.

وأعرب الإرياني، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية، الأحد، عن بالغ أسفه لغرق السفينة "روبيمار" التي استهدفتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، في 18 نوفمبر بصاروخين موجهين إيرانيي الصنع، ومعاودتها الهجوم على السفينة أثناء جنوحها جنوب جزيرة حنيش بهدف إغراقها، دون اعتبار للأضرار البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية التي سيدفع ثمنها اليمن واليمنيون.

ونوه الإرياني بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية في تحييد تهديدات ميليشيات الحوثي، وجهوده المستمرة نيابة عن العالم أجمع لتأمين الممر الملاحي في البحر الأحمر وباب المندب، وإحباط مئات الهجمات التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط في الممرات الدولية.

شدد الوزير على أن الوقت قد حان لتحرك دولي للتصدي لأنشطة الميليشيات الحوثية، وتفادي المخاطر الكارثية المحدقة جراء هجماتها الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية، والتحرك في مسار موازٍ لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب "السياسية، والاقتصادية، العسكرية" للقيام بدورها في استعادة الأمن والاستقرار، وكذلك حماية خطوط الملاحة وممرات التجارة الدولية، والإسهام في تحقيق السلم الإقليمي والدولي.