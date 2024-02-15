القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا تواصل حماية حرية الملاحة لمياه دولية أكثر أمانا

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

جاء ذلك في ملخص القيادة المركزية الأمريكية لأنشطتها أمس، في البحر الأحمر، والذي أصدرته أمس الأربعاء، وقالت القيادة، في تغريدة على منصة (إكس) "في 13 فبراير، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ضربة دفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن، والذي كان جاهزا لإطلاقه ضد السفن في البحر الأحمر".

وأضافت: "وبشكل منفصل، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومين من إيران في خليج عدن، وتتبعت سفن البحرية الأمريكية الصاروخ لكنها لم تتخذ أي إجراء لأنه لم يكن من المتوقع أن يصيب الصاروخ أي سفن، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن في المنطقة".