سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 4-3-2024

يحرص آلاف من المواطنين مع بداية كل يوم معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 4-3-2024 في مصر عبر جوجل، للقدرة على التعامل في الخارج، حيث شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الجنيه المصري اليوم وجود حالة من الاستقرار بالبنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 4-3-2024 في مصر

وترصد "الدستور" في السطور التالية سعر صرف الدولار الأمريكي بمختلف البنوك المصرية، طبق آخر تحديثات أعلنتها المواقع الرسمية بالقطاع المصرفي المصري من خلال الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 في بنك مصر إلى نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 في بنك القاهرة ليسجل نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك CIB

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم الإثنين

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم الإثنين

33.20 جنيه للشراء.

33.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

38.74 جنيه للشراء.

39.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين

99.28 جنيه للشراء.

100.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.