خبير مصرفى: ما يحدث الآن مع الدولار هو تصحيح للوضع

كشف الخبير المصرفي د.أحمد شوقي عن تفاصيل صفقة "رأس الحكمة" ودورها على دولار السوق السوداء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن ما يحدث الآن مع الدولار هو تصحيح للوضع.

وأضاف أن دولار السوق السوداء يسجل هبوطا بأكثر من 45% خلال أيام وتوقعات بمزيد من التراجع.

وأشار إلى أن الانخفاض الذي يحدث في التوقيت الحالي نتيجة حجم المضاربات التي حدثت في الفترة الماضية، والتعامل مع الدولار على أنه سلعة.

وأوضح أن ما كان يحدث في السوق كان مضاربات صريحة، والانخفاض نتيجة الإفصاح عن صفقة رأس الحكمة.