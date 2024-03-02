السبت 02 مارس 2024
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وزيرة الثقافة: حلمى بكر كان حارس الموسيقى وعمودًا من أعمدتها فى الشرق

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واجب العزاء في وفاة الفنان والموسيقار الراحل حلمي بكر، ولأسرته ومحبيه والوسط الفني وتلاميذه وكل عشاق فنه، مؤكدة أنه كان فنانا ذا طبيعة خاصة وله إنتاجه الغزير من الأغاني والموسيقى التصويرية للكثير من المسلسلات والفوازير.

وأشارت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الراحل حلمي بكر قدم للساحة الفنية نجومًا عظماء، وقدم مجموعة كبيرة من الأغاني التي ما زالت موجودة وحية حتى الآن، موضحة أن المتابعين للفنان الموسيقار حلمي بكر، يعرفون أنه كان حارسًا للموسيقى وكانت له آراء قوية جدًا في لجنة الموسيقى بالإذاعة.

وشددت وزيرة الثقافة على أنه لم يكن يتنازل عن رأيه، وكان رأيه شديدًا، ومتمسكًا بالأصالة الموسيقية الأكاديمية، موجهة العزاء للفنانين والموسيقيين في مصر والوطن العربي، قائلة: "فقدنا عمودًا من أعمدة الموسيقى الشرقية في مصر".

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