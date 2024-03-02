السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على الاقتراح المقدم فى باريس.. والكرة الآن فى يد حماس

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد مسئولون في البيت الأبيض، أن إسرائيل وافقت على الاقتراح المقدم في باريس والكرة الآن في يد حماس، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، أن عمليات الإنزال الجوي المصري للمساعدات الإنسانية، ليست بديلًا عن عمليات دخول شاحنات المساعدات الإنسانية للقطاع بريًا، مؤكدًا أن مصر من أهدافها المعلنة أن تكون هناك كميات كبيرة وبوتيرة منتظمة لتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

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