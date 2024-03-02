السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبيرة اقتصادية: تطوير أرض الحزب الوطني بالتحرير لجذب استثمارات أجنبية

استثمارات أجنبية
استثمارات أجنبية

أكدت رانيا يعقوب خبيرة سوق المال، أن الدولة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.

وقالت يعقوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الدولة لا تبيع أراضيها لكنها تقوم بجذب استثمارات اجنبية مباشرة، مثلما ما يحدث في تطوير أرض الحزب الوطني بميدان التحرير".

وأضافت: "مختلف الدول في العالم تقوم بجلب استثمارات من اجل التشغيل والتطوير بشكل كبير، إحنا في مصر مش بنخترع العجلة لكن يتم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر".

وتابعت: "المستثمر الأجنبي المباشر يرغب في الحصول على أرض بحق انتفاع لسنوات طويلة وسوف توفر مشروعاته فرص عمل كثيرة وعملة صعبة للدولة".

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