الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كرم جبر: الكتائب الإلكترونية التابعة للإخوان تخوض ما يسمي بـ"حرب الشماتة"

كرم جبر
كرم جبر

علق كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، على عمق العلاقات المصرية الإماراتية، موضحًا دور سفقة “رأس الحكمة” على الاقتصاد المصري ونزول الأسعار.

وقال “جبر” خلال لقائه ببرنامج" مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، إن موقف مصر والإمارات مما يحدث في غزة ثابت ومعلن، مشيرا إلى أن الدولتين ضد التهجير ومع وقف إطلاق النار ومع إدخال المساعدات، وهناك إدانة لجرائم ومذابح إسرائيل. 

وأضاف: "مشروع رأس الحكمة بداية للتنمية الاقتصادية ولابد أن يستمر"، مشيرًا إلى أن الكتائب الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان تخوض ما يسمي بـ"حرب الشماتة" حول صفقة “رأس الحكمة”.

وأكد رئيس المجلس الأعلي للإعلام، أن صفقة "رأس الحكمة" ستنعكس إيجابا على الأسعار بشرط أن يتبعها حزمة من الإجراءات الاقتصادية.

مواد متعلقة

الهباش: كل لحظة تمر على قطاع غزة أسوأ مما مضى ونتعرض لإبادة حقيقية

نقيب الموسيقيين: "لم نُقصر مع حلمى بكر.. وعرضنا تحمل نفقات علاجه"

إسرائيل ترفض محادثات الصفقة الجديدة قبل الحصول على قائمة بالمحتجزين الأحياء

سرايا القدس تنشر مشاهد من معارك ضد قوات الاحتلال

المفوض السامى لحقوق الإنسان: منع وصول المساعدات للسودان قد يشكل جريمة حرب

بشائر "رأس الحكمة".. انهيار السوق السوداء

كاتب صحفى: حرب غزة ستستمر إذا لم تتخذ أمريكا موقفًا حقيقيًا

هل يصبح العدوان على غزة حجر عثرة فى استمرار بايدن بالبيت الأبيض؟

الأكثر قراءة

عاجل| سقوط حر لأسعار الدولار والذهب: تراجع «الأخضر» لـ46 جنيهًا.. و«المعدن الأصفر» ينخفض لـ2880

عاجل.. «صفقة الفنادق التاريخية» ترفع عدد السائحين إلى مصر

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

بعد وفاته.. مرتضى منصور يُقدم بلاغًا ضد زوجة حلمى بكر بتهمة القتل

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة