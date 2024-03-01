كرم جبر: الكتائب الإلكترونية التابعة للإخوان تخوض ما يسمي بـ"حرب الشماتة"

علق كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، على عمق العلاقات المصرية الإماراتية، موضحًا دور سفقة “رأس الحكمة” على الاقتصاد المصري ونزول الأسعار.

وقال “جبر” خلال لقائه ببرنامج" مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، إن موقف مصر والإمارات مما يحدث في غزة ثابت ومعلن، مشيرا إلى أن الدولتين ضد التهجير ومع وقف إطلاق النار ومع إدخال المساعدات، وهناك إدانة لجرائم ومذابح إسرائيل.

وأضاف: "مشروع رأس الحكمة بداية للتنمية الاقتصادية ولابد أن يستمر"، مشيرًا إلى أن الكتائب الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان تخوض ما يسمي بـ"حرب الشماتة" حول صفقة “رأس الحكمة”.

وأكد رئيس المجلس الأعلي للإعلام، أن صفقة "رأس الحكمة" ستنعكس إيجابا على الأسعار بشرط أن يتبعها حزمة من الإجراءات الاقتصادية.